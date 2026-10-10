Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine del Festival di Trento, Daniele Orsato, designatore, ha svelato chi era il giocatore più corretto in campo
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine del Festival di Trento, Daniele Orsato, designatore arbitrale, ha svelato chi era il giocatore più corretto in campo: giocava nell'Inter.
Ecco le sue parole: "Il giocatore più polemico? Ne avrei troppi, preferisco non rispondere. Il più corretto? Potrei dirti Javier Zanetti. Il VAR? Ha migliorato il calcio assolutamente".
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