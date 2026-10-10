Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine del Festival di Trento, Daniele Orsato, designatore, ha svelato chi era il giocatore più corretto in campo

Marco Astori

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine del Festival di Trento, Daniele Orsato, designatore arbitrale, ha svelato chi era il giocatore più corretto in campo: giocava nell'Inter.

Zanetti
Getty Images

Ecco le sue parole: "Il giocatore più polemico? Ne avrei troppi, preferisco non rispondere. Il più corretto? Potrei dirti Javier Zanetti. Il VAR? Ha migliorato il calcio assolutamente".

image (34)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.