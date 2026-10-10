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Cristian Chivu non ha ancora risolto gli ultimi dubbi di formazione in vista di Inter-Parma di questo pomeriggio. E nelle ultime ore nella sua testa si sta facendo largo un'idea molto particolare. La riporta anche La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

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"La 5 di papà, nera e azzurra, dentro allo stesso teatro di famiglia: Aleksandar Stankovic immagina questa scena da tutta la vita e oggi potrebbe viverla. Sarebbe una serata fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni.

Il figlio di Dejan può essere per la prima volta titolare con la maglia del cuore, ecco la tentazione romantica di Cristian Chivu per la regia anti-Parma. Stankovic junior ha giocato 15’ finora, sempre dalla panchina: prima il debutto col Monza, poi gli otto con l’Udinese. Dopo questa presenza effimera e il passaggio con la nazionale serba, il tecnico ha individuato la sfida contro gli emiliani come la più adatta per il lancio tra i grandi".