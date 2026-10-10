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LA CONFERMA DI MKHITARYAN

VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "Vi spiego come ci si rialza dopo un infortunio"

Cristian Chivu ha riservato parole di grandissima stima a Henrikh Mkhitaryan. Intervistato per un documentario armeno dedicato alla carriera del centrocampista nerazzurro, l'allenatore dell'Inter ha spiegato perché abbia voluto fortemente la sua permanenza in squadra, sottolineandone le qualità tecniche, umane e professionali.

“Per la sua onestà e i suoi principi, per l'importanza che ha per noi, per la sua conoscenza del gioco, la sua professionalità e gli standard elevati che ha stabilito. È un giocatore importante non soltanto per noi, ma anche per il calcio europeo e internazionale. Basta pensare alla carriera che ha avuto: Shakhtar, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma e adesso Inter”.

Chivu ha poi sottolineato quanto Mkhitaryan rappresenti un esempio per i compagni più giovani:

“Ha stabilito standard estremamente elevati per tutti, sia attraverso il suo comportamento in campo e fuori dal campo, sia attraverso il duro lavoro che svolge quotidianamente. Penso che sia un esempio che tutti i giovani calciatori dovrebbero seguire. Dovrebbero vedere in lui un leader, il tipo di leader che ognuno dovrebbe aspirare a diventare. Perché fa tutto questo per gli altri. Si prende cura di tutti. Comprende l'importanza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nella vita delle persone ed è pienamente consapevole di essere un esempio per loro. Sa quanto deve lavorare affinché tutti i suoi compagni lo seguano. Amo questo tipo di giocatori, perché stabiliscono standard elevati ai quali tutti devono aspirare”.

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