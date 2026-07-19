VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

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Henrikh Mkhitaryan, dopo aver rinnovato il suo contratto con l'Inter per un'altra stagione, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti nel ritiro di Donaueschingen: "Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili".

"Quando ho deciso di rinnovare per un'altra stagione? Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni e ho pensato che posso giocare un altro anno. Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni".