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Durante Cronache Mondiali si discute dell'operato di Scaloni nella finale contro la Spagna. Questo il parere di Riccardo Trevisani:

Quello che non comprendo io è, togliere l'unico attaccante che hai, visto che Messi fermo al novantesimo non ce la faceva più, sei praticamente in nove, perché questa è la verità, Messi non ce la faceva più. Allora dico, tu, quando fai l'allenatore, dici: che faccio? Sono rimasto in dieci, metto dieci difensori, difendo meglio? No, perché non riparti più, perché non sei mai più pericoloso. La verità, che non si può dire, che non si può fare, che non esiste, è che avrebbe dovuto mettere Lautaro per Messi. Questa era.