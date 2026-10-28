Luka Modric, centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna
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Luka Modric, centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna: "E' una sconfitta dura, non ce l'aspettavamo dopo il primo tempo: fino a stasera avevamo fatto bene in campionato, ma abbiamo perso la prima partita e nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli. Quel gol subito su piazzato è stato sfortunato e lì ci siamo buttati giù: abbiamo meritato la sconfitta.
Infortunati? Non possiamo avere alibi: so che ci sono tanti infortuni, è positivo che rapidamente arriverà il derby. Dobbiamo restare uniti e positivi: manteniamo l'ottimismo e speriamo di poter reagire e tornare a vincere".
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