Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della Turchia parla delle due gare contro l'Italia
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Nel giro di pochi giorni l'Italia affronterÃ due volte la Turchia in Nations League. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella parla delle gare contro la nuova Italia di Mancini. "Avrei voluto affrontarle tutte, ma non lâ€™Italia, figuriamoci due volte in pochi giorni. SarÃ² molto emozionato, lo so. PerÃ² la Turchia ha un obiettivo: i quarti di Nations, arrivando prima o seconda...".
Ripartenza per due, Montella?Â«Lâ€™Italia ha cambiato tanto, non solo il ct. Anche noi abbiamo tanti giovani in squadra e non da ora: a volte forse si anticipano un poâ€™ i tempi, e con questo format non si puÃ² sbagliare una partita. PerÃ² Ã¨ bello cosÃ¬, sono tutte partite decisive. E per noi Ã¨ la prima volta in Serie A di Nations: vogliamo confrontarci con il meglio dâ€™EuropaÂ».
Si puÃ² dire che la situazione psicologica dellâ€™Italia sia piÃ¹ complessa?Â«Quello che Ã¨ successo Ã¨ sinceramente incredibile. PuÃ² accadere, ma tre Mondiali di fila non Ã¨ immaginabile... Câ€™Ã¨ stata anche un poâ€™ di cattiva sorte: arrivi a tutte le partite decisive senza piÃ¹ essere sereno, con troppa voglia. PerÃ² mi sembra di percepire grande entusiasmo, con un nuovo ct che sa lavorare con i giovani, anzi li anticipa, se pensiamo al suo primo cicloÂ».
Senza Calhanoglu e Yildiz non Ã¨ la stessa Turchia...Â«Allâ€™inizio mancherÃ anche Muldur. SarÃ un banco di prova per i nuovi anche se, con quattro partite, tutto diventa per forza piÃ¹ difficileÂ».
Come saranno le due sfide con gli azzurri?Â«Molto equilibrate. Almeno me lo auguroÂ».
Qual Ã¨ il giocatore piÃ¹ forte dellâ€™Italia?«Tanti. Ma soprattutto Donnarumma. Fare gol a Gigio Ã¨ veramente un problemaÂ».
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