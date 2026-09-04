Intervistato da Repubblica, Riccardo Montolivo ha toccato diversi argomenti. Il primo è il big match tra Inter-Napoli che per l'ex centrocampista può già influenzare la stagione. "Inter-Napoli è già importante, anche più di Juventus-Milan, perché può influenzare il cammino in Champions delle due squadre e quindi indirizzare la stagione. Per il Napoli l'esordio europeo con l'Arsenal sarà complicato, ma arrivarci dopo una vittoria contro i campioni d'Italia sarebbe diverso. L'Inter deve essere emotivamente pronta al Real Madrid di Mourinho, che sfiderà anche la Roma. Storie stupende da raccontare con chi le ha vissute: Costacurta, Di Canio, Zenga, Bergomi, Del Piero".

Le quattro italiane in Champions sono anche le favorite in campionato?

Chi si è rafforzato di più?

Fra i centrocampisti arrivati in Serie A, chi le piace?

A che livello è il calcio italiano?

Come si colma il gap?

Com'è andata con i sorteggi?

La Roma debutterà contro il Fenerbahçe di Lukaku.

Chi vede favorito?

«Roma, Como e Inter sono pronte. Resta il quarto posto: forse il Napoli è ancora avanti rispetto a Juve e Milan, cantieri aperti. Bisogna chiarire l'equivoco del ruolo di De Bruyne, quando rientrerà McTominay. E Hojlund deve diventare più egoista sotto porta. Fra tutte, è quella che ha giovato meno del mercato».«Con Ramos e Woltemade, Amorim e Spalletti hanno trovato i giocatori che servivano. Ma la più brava è stata l'Inter. Non è arrivato Palestra, ma si è rinforzata senza cifre folli, con tre nazionali inglesi. Manca solo qualcuno che salti l'uomo».«Kessié può fare la differenza. Sarebbe stato perfetto per la Juve, invece se lo gode l'Atalanta, che deve abituarsi alle idee di Sarri. La rivoluzione era necessaria, ma i giocatori pensano ancora troppo. Potrà dare fastidio in campionato e arrivare in fondo in Conference».«Siamo indietro nella tecnica individuale. L'Inter, la nostra migliore squadra, in Europa ne ha davanti sette o otto».«Con idee, organizzazione e senso pratico. In Champions non bisogna sbagliare contro avversari abbordabili. L'Inter deve puntare alle prime otto, le altre ai playoff. La Champions a 36 squadre è il luna park del calcio. Con i vecchi gironi, spesso dopo due partite le qualificate erano già note. Ora la tensione cresce fino all'ultima giornata in simultanea».«All'Inter bene: Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Bratislava non fanno paura. Le altre hanno un percorso meno comodo».«Ha trasferte complicate, ma è forte. Malen, dopo un Mondiale sottotono, può consacrarsi. Dal Como, già col Lipsia, mi aspetto un atteggiamento arrembante, persino arrogante nel senso buono».«Psg e Barcellona, che con Rodri ha trovato l'equilibrio che mancava. Come outsider dico il Como: con Kean, può stupire l'Europa».

(Repubblica)