"Sono d'accordo con Montella, è un grande giocatore, ha qualità per giocare ovunque. Può creare situazioni importanti per la squadra, giocando a sinistra può chiudere le azioni. Deve migliorare al tiro, a volte non va a cercare le occasioni e invece deve crescere, fisicamente è pronto per farlo. Oggi mi è piaciuto che è arrivato in area, l'attaccante deve arrivare in area perché è lì che si fa gol, stiamo insistendo con lui e anche con altri. Dovevamo fare più gol, abbiamo sofferto nel secondo tempo"