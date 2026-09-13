José Mourinho, tornato in estate alla guida del Real Madrid, è stato ospite al Madring per la gara di Formula 1. Lo Special One è tornato anche sulla vittoria di Champions League contro l'Inter.

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"Che energia? Qui 150mila, al Bernabeu 80, è fantastico. Energia, passione, uno sport che ha avuto un boom incredibile.

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Io nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc? I piloti mi hanno detto che la Ferrari è la Ferrari, lotta sempre ed è sempre possibile.

Vittoria contro l'Inter? Abbiamo perso una gara in campionato che non meritavamo, stavamo facendo abbastanza bene. In Champions abbiamo avuto la gara più difficile, l'Inter è fortissima. Gara molto dura, 3 punti importanti per noi".