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Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la vittoria contro l'Inter: "Mi è piaciuto il risultato, tre punti contro una squadra fortissima è quello che mi piace di più. Una partita spettacolare per chi la guardava, non per me e Chivu: è una partita pazza, poteva essere 5-0, 5-5, 7-6. Ci sono state tantissime palle gol, loro sono forti e difficile per noi chiudere in blocco basso: ma ogni contropiede nostro poteva essere gol e potevamo chiudere il primo tempo 3-0. Ma l'Inter poteva segnare: partita pazza penso.

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Chivu? L'ho abbracciato prima e dopo, so cosa sente per me e cosa io sento per lui: nei 90' si dimentica tutto, adesso se possiamo vederci ovviamente parleremo. Mbappé ha lavorato tantissimo e ha fatto un gol importantissimo: non mi preoccupa perché farà sempre di più e sarà ancora il capocannoniere della Champions.

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Ora la Roma? L'anno scorso c'è stato il Chelsea e un'altra ex squadra: non posso nascondere che torno la prima volta a Roma. Sarò emozionato come oggi ma prima e dopo, non durante. Perché Perez mi ha voluto così? Perché la situazione era dura dura: quando è facile non è per me, quando è dura aiuta José".