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Gaby Mudingayi, ex centrocampista belga con un lungo trascorso in Serie A, nel corso di un'intervista concessa a news.superscommesse ha indicato nell'Inter la sua favorita per la vittoria del campionato: "Ritengo i nerazzurri assolutamente favoriti per vincere lo Scudetto. Hanno un allenatore giovane con le idee chiare, hanno un sistema di gioco che funziona, anche i nuovi arrivati, come Jones e Stones, si stanno comportando molto bene e sembrano essersi integrati alla grande: io credo che vinceranno di nuovo il campionato".

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Quali sono i punti deboli dei nerazzurri, se li vedi?

"Sinceramente mi sembra una squadra con davvero pochi punti deboli, le ultime partite ce lo hanno fatto vedere. Possono fare alcuni errori, ma anche a livello tecnico sono davvero forti".