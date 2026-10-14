Ospite di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha fatto alcune considerazioni in merito alla sconfitta dell'Inter
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Ospite di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha fatto alcune considerazioni in merito alla sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bruges:
Inter, Chivu e i risultati deludenti in Champions:"Se guardiamo i numeri, non è un tecnico da Champions. Ma devi contare innanzitutto con chi hai perso. Poi c'è da dire anche che l'Inter si sta dimostrando in uno stato involutivo in Champions. Aveva lasciato una sensazione diversa. Sembra sempre una partita casuale. Ieri dovevi metterlo sotto se giocavi da Inter. Mancano dei singoli in difesa. Con Akanji centra l'Inter perde tanto perchè serve un marcatore. A uomo ha mostrato delle pecche Akanji. E anche dei problemi di Martinez si evidenziano. Negli episodi l'Inter ha peccato poi. Ti trovi a fare una partita in cui sei incerto e alcune prestazioni non sono state all'altezza. E in Champions non puoi permettertelo".
Cosa aggiunge?"Manca l'equilibrio, poi poca fame in riaggressione. Sul primo gol gli si fa fallo, si spende il giallo, invece il giocatore si fa superare e basta. Manca un'altra cosa, ossia esperienza internazionale del mister. Un conto è preparare le partite in Italia, un altro in Europa. In italia sei talmente forte che ce la fai, qui dobbiamo dargli tempo e adesso questa cosa la sta pagando".
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