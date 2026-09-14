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Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Penso che la stanchezza sia una cosa normale, a inizio campionato tutte le squadre faticano un pochino. Abbiamo fatto una preparazione molto dura, normale che ci possa essere della fatica. Siamo fiduciosi, la squadra è buona, è solo questione di tempo: questa pausa sarà benedetta, possiamo recuperare un po' di infortunati e completare la preparazione, anche se sappiamo che oggi giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo: ci servirà un miracolo.

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Jovanovic? Non è un vice Davis, è un giocatore talentuoso, che può giocare dietro le punte, nella posizione di Ekkelenkamp, Zaniolo, Unai Gomez. Ha tanta qualità, ha anche gol, però non è una prima punta. Gueye? Può giocare con Davis, per me è un giocatore con un futuro luminoso, un attaccante fortissimo. Non ha le ceratteristiche di Davis, per questo può giocare con lui".