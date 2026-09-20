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Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Fiorentina-Napoli, terminata 1-1, Massimiliano Allegri, allenatore azzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"Abbiamo fatto una buona partita tecnica: nel primo tempo abbiamo subito sulle traverse, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta, perché non riusciamo a chiudere le partite. Dipende tutto dalla convinzione e dalla cattiveria con cui ci si avvicina alla porta. Saremo anche in crescita, ma oggi c'è da uscire dal campo molto arrabbiati, perché dobbiamo ancora crescere. Non basta tenere la palla se poi non concretizzi le grandi occasioni che hai".

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"Ci alleniamo per migliorare tutto. Una cosa che va assolutamente migliorata è l'attenzione, perché abbiamo perso delle palle facili e bisogna portare a casa il risultato. Quest'anno è un campionato molto difficile, ci sono tante squadre attrezzate. Dalla sosta dovremo recuperare tanti calciatori. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare, ma oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati, altrimenti diventa un problema. Hojlund? Si è impegnato, ha avuto delle difficoltà ma deve rimanere sereno. Può solo crescere: bisogna avere fiducia e lavorare sui limiti. Se pensiamo di essere più bravi degli altri, diventa un problema".

(Fonte: DAZN)