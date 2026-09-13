Dopo due sconfitte contro Como e Inter il mister aspettava una reazione dai suoi: un gol di Lobotka è bastato per i tre punti
VIDEO / Chivu: “Quanti punti servono per passare in Champions! Volevo più riposo dopo il Napoli"
«Pensavamo che abbiamo nove partite in 27 giorni in cui dobbiamo sistemare il campionato e fare punti in Champions e avremo bisogno di tutti. I ragazzi col Bologna hanno fatto una bella partita, c'era una mezza paura di non fare risultato e questo ci ha dato una grossa mano». Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per uno a zero contro i rossoblù.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
-De Bruyne nel secondo tempo sembrava in condizione: è in crescita?Nel primo tempo era schiacciato su Hojlund e gli ho chiesto di muoversi di più. Lui dà la superiorità numerica e quando lui lo fa per noi è ovviamente più facile.
-Doppio play Lobotka-Gilmour dà soluzioni per studiare alternative?C'è una grande intesa, sono due giocatori di qualità, danno tanto nel palleggio e meno nell'inserimento, sono da inserimenti corti. In questo momento abbiamo fuori Anguissa e McTominay, ci adeguiamo ai giocatori a disposizione.
-Come ha visto Lucca?Entrato bene, sono molto contento: doveva gestire meglio l'ultima palla per il due a zero. Sono cose da migliorare perché in un altro momento della partita magari la tua rivale ti fa un'azione contro. Ma sono comunque soddisfatto di quanto fatto oggi e con l'Arsenal.
-E Favasuli?Energia pazzesca, ha entusiasmo e servono questi giocatori che arrivano entusiasmo ed energia. Dicevo prima della partita che speravamo di vincerne una al Maradona e per fortuna abbiamo vinto.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Udinese, Chivu cambia dopo Madrid: 2 esclusioni eccellenti, Dimarco...
Mercato Inter
Inter sul ‘gioiello’ Romano, ecco chi è: età, ruolo, idolo, quanto è costato al Cagliari e non solo
Mercato Inter
Retroscena Dimarco: ora i dialoghi per il rinnovo, in estate... questa clamorosa idea di scambio
Mercato Inter
FCIN1908 - Inter ieri presente ad Atalanta-Cagliari: sul taccuino due giovani, i dettagli
Conferenze stampa
Chivu: "Perché tolgo Calhanoglu. Come stanno Dimarco e Spence. Le parole di Bergomi..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti