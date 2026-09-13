«Pensavamo che abbiamo nove partite in 27 giorni in cui dobbiamo sistemare il campionato e fare punti in Champions e avremo bisogno di tutti. I ragazzi col Bologna hanno fatto una bella partita, c'era una mezza paura di non fare risultato e questo ci ha dato una grossa mano». Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per uno a zero contro i rossoblù.

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-De Bruyne nel secondo tempo sembrava in condizione: è in crescita?

-Doppio play Lobotka-Gilmour dà soluzioni per studiare alternative?

-Come ha visto Lucca?

-E Favasuli?

Nel primo tempo era schiacciato su Hojlund e gli ho chiesto di muoversi di più. Lui dà la superiorità numerica e quando lui lo fa per noi è ovviamente più facile.C'è una grande intesa, sono due giocatori di qualità, danno tanto nel palleggio e meno nell'inserimento, sono da inserimenti corti. In questo momento abbiamo fuori Anguissa e McTominay, ci adeguiamo ai giocatori a disposizione.Entrato bene, sono molto contento: doveva gestire meglio l'ultima palla per il due a zero. Sono cose da migliorare perché in un altro momento della partita magari la tua rivale ti fa un'azione contro. Ma sono comunque soddisfatto di quanto fatto oggi e con l'Arsenal.Energia pazzesca, ha entusiasmo e servono questi giocatori che arrivano entusiasmo ed energia. Dicevo prima della partita che speravamo di vincerne una al Maradona e per fortuna abbiamo vinto.

(Fonte: DAZN)