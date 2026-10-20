Il ds del Napoli prima del Bodo/Glimt: “Dopo due sconfitte il presidente voleva essere tranquillizzato. Ora bisogna stare zitti, lavorare e fare punti”
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Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport
La cena Allegri-Manna-De Laurentiis“Il confronto è costante e quotidiano, sia quando si vince sia quando si perde. Quando si perdono due partite di fila, si perde in quel modo brutto a Venezia, è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare. È inutile ora pensare al campionato, dobbiamo concentrarci sulla Champions. Bisogna fare una partita importante e portare a casa punti, per uscire da questa situazione che sicuramente non è piacevole".
La posizione del Napoli su Allegri“Il mister non è assolutamente in discussione. Sapevamo che avevamo bisogno di fare qualcosa sulla rosa. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e uscire da questa situazione lavorando e dando continuità ai risultati”.
Il mercato del Napoli a gennaio“Bisogna fare analisi corrette, altrimenti sono fuorvianti. Altre squadre hanno la stessa età media. Abbiamo giocatori del 2005 e del 2006 che la abbassano. Di Lorenzo è il capitano e abbiamo poco da rimproverare a Lobotka, Rrahmani e Politano. Bisogna stare tranquilli. Non penso che la rosa non sia arrivata. Sicuramente andrà ringiovanita, ma è quello che avremmo voluto fare, come abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno serviva uno step successivo, non abbiamo potuto farlo e va bene così. Il Napoli ha sempre dimostrato di fare le cose in modo corretto. Bisogna stringere i denti e lavorare, senza ascoltare e parlare. Lavorare e portare a casa i risultati”.
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