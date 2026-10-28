Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta df oggi con l'Inter: "Io tranquillamente vi dico che sono qui da 14 giorni: nella prima partita abbiamo raccolto qualcosa in più, ma ho visto lo spirito giusto. A Genova abbiamo prodotto i numeri per farla nostra e poi loro l'hanno vinta; stasera volevo vedere l'alternanza di interpretazione tra blocco basso e le ripartenze veloci, siamo riusciti a tenerlo in modo importante. Io sono molto felice, ho fatto i complimenti ai ragazzi: dobbiamo migliorare nel far male in certe occasioni perché certe squadre ti trovano qualche situazione di disagio prima o poi.

Sky

Abbiamo un calendario tosto ma ci ha permesso di accelerare i tempi: dobbiamo diventare abili in tutte le fasi. Fallo sul primo gol dell'Inter? Io voglio essere coerente coi ragazzi: la gestione delle emozioni è importanti. Anche a me verrebbe di fare altro: io non sono d'accordo sull'interpretazione ma la accetto perché si ha fiducia in tutti quelli che paertecipano. Si può non essere d'accordo ma si accettano con grande serenità le decisioni.

Sky

Io sono entrato con una precisa idea del modo di giocare: il modo di stare in campo lo conosco, non nascondo che voglio un'interpretazione di una produzione di gioco sulla difesa che non sia per forza a tre. Stiamo lavorando su pochi concetti ma tutti i giorni: adesso dobbiamo progredire. Ma con uno step alla volta aggiungendo una cosa sola altrimenti si rischia di distogliere il focus da quello che ci manca. L'attacco? Le mie gerarchie sono queste: ho Yeboah, Lauberbach, Adams, Rrahmani che non vedo l'ora di vedere all'opera. Io do sempre occasioni e fiducia, i giocatori devono sfruttare le possibilità. Non cerco mai colpevoli, le occasioni ci sono: dobbiamo essere meno frenetici come nel caso di Busio. Arriveremo a farlo, ho grande fiducia".