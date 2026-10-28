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Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Come ci si difende dall'Inter? Bella domanda. Stiamo lavorando per priorità, abbiamo fatto le nostre analisi e per portare le nostre idee dobbiamo fare un altro tipo di lavoro. I ragazzi lo stanno abbracciando e in queste due partite si è visto. Stasera avversario molto tosto: per noi sarà un banco di prova, ma anche l'opportunità per migliorare su alcuni aspetti".

"La scelta di Lauberbach? Non rinuncio mai, nonostante creda ciecamente nell'organizzazione e degli equilibri. I giocatori del Venezia non sono prettamente difensivi. Bisogna lavorare di squadra, bisogna pensare che Lauberbach possa darci le sue caratteristiche. Anche per me è importante conoscere e valorizzare tutti".