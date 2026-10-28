GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Al termine di Venezia-Inter, Davide Nicola ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Gli obiettivi che ci siamo dati li stiamo raggiungendo. Oggi siamo stati competitivi contro una grandissima squadra".

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"Davanti avevamo l'Inter, se vogliamo migliorare ancora questo sarò il prossimo step, dobbiamo imparare a capire che fare male quando creiamo l'occasione giusto può spostare gli equilibri di una partita anche se davanti c'era una grande squadra. Questa è la nostra realtà, dobbiamo competere per un obiettivo che purtroppo ci costringe a prendere tante amarezze prima di poter gioire. L'interpretazione del gioco prima era figlia di un altro allenatore, questa è la mia. Dobbiamo continuare con questo spirito, la squadra ha voglia e mi trasmette buone cose".

(Dazn)