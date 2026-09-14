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Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Come si ferma l'Inter? Alla fine non puoi fare tanto, hanno qualità individuali, ma siamo preparati, non vediamo l'ora di giocare: è sempre speciale giocare a San Siro, non vogliamo solo goderci la partita. Vogliamo vincere e prendere punti. Ho fatto anche esperienza in questi anni, il tecnico attuale mi ha aiutato tanto così come i preparatori, ho fatto passi in avanti e voglio ancora crescere".