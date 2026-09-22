VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Andy Diouf è l'uomo del momento. Dopo mesi complicati, il francese è adesso uno dei titolari dell'Inter, grazie anche all'intuizione di Cristian Chivu di spostarlo in fascia. A suon di ottime prestazione, Diouf si è anche guadagnato la prima convocazione con la Francia di Zidane. "Gli dicevo di correre. Sempre, fino all’ultimo. Già a nove anni aveva questa capacità innata di andare oltre la fatica", racconta alla Gazzetta dello Sport Sebastien Pendola, direttore tecnico del Garenne-Colombes, dove Andy ha giocato dal 2009 al 2012.

Il primo ricordo di Diouf?

“Aveva nove anni. Calciava al volo col sinistro e infilava la palla sotto al sette: mi impressionò. Ha sempre avuto il calcio nei geni: suo padre e i suoi fratelli maggiori hanno giocato, lui faceva la differenza sotto età. Era una spanna sopra gli altri. Andava veloce, leggeva il gioco in anticipo e giocava per vincere, sempre. Non è scontato a quell’età”.

Getty Images

Anche all’ora faceva l’esterno?

“In realtà… giocava ovunque. In mezzo al campo si trovava meglio, quello sì, ma correva così tanto che non era raro vederlo da tutte le parti a rincorrere gli altri. Mi vengono in mente diversi momenti in cui andava a recuperare la sfera e poi ribaltava l’azione: glielo dicevo sempre…”.

Un aneddoto di quegli anni?

“Un giorno giocammo contro una squadra forte dell’hinterland parigino. Stavano dominando, e noi subendo. I bambini erano tutti a terra, stremati e anche disillusi. Andy invece no. A cinque minuti dalla fine, consapevole della superiorità degli avversari, correva come un forsennato per tutto il campo. Chiuse la partita con gli occhi lucidi: erano lacrime di fatica”.

Getty Images

Ha conosciuto anche la sua famiglia?

“Certo. Spesso parlavo col padre a fine partita. Un uomo discreto, semplice, umile. Andy aveva una marcia in più e lo sapevano tutti, ma ho sempre percepito un ambiente familiare sanissimo, senza eccessi o presunzione. Era seguito nel modo giusto. E questo l’ha portato lontano”.

Ormai è diventato un esterno: che ne pensa?

“Un’ottima scelta. Sta facendo la differenza anche in un ruolo non suo, può solo migliorare”.

E dell’idea di Zidane di farlo giocare terzino?

“Interessante. Andy ha le qualità dell’esterno moderno: scatti brevi, transizioni veloci, tecnica. Anche questa è un’ottima scelta. Sono curioso di vederlo all’opera”.

Un’immagine per descriverlo?

“Il suo sorriso che aveva mentre giocava. Trasmetteva agli altri la sua positività. Vederlo giocare in A e in nazionale mi riempie d’orgoglio. Era il nostro Forrest Gump”.

(Gazzetta dello Sport)