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BISSECK

L'arrivo all'Inter, le esperienze fallimentari in Olanda e Portogallo, la finale di Champions. Sono tanti gli argomenti affrontati da Yann Bisseck nel corso di una lunga chiacchierata al podcast Football Finance. L'intervista si apre con il racconto della chiamata di Jürgen Klopp che lo ha convocato per le prossime gare della Germania: "Devo dire che mi ha fatto subito un'ottima impressione e spero di avergli fatto lo stesso effetto! Ma dovreste chiederlo a lui. Comunque mi ha fatto una breve telefonata: ero all'allenamento e appena finito ho guardato il telefono, notando un numero tedesco non salvato. Controllando su WhatsApp, dove compare sempre il nome, c'era scritto "Jürgen". Ho pensato: "Potrebbe essere lui, magari porta buone notizie". Mi aveva lasciato un breve vocale chiedendomi di richiamarlo perché ci teneva a dirmelo di persona. Trattandosi del giorno della partita l'ho richiamato l'indomani: mi ha dato la bella notizia ed ero felicissimo; non vedo l'ora di andare in ritiro".

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