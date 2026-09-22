Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Oumar Solet ha parlato anche del mancato trasferimento all'Inter in estate:

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"L'Udinese ha bisogno di me come io ho bisogno di loro, sto bene, posso essere disponibile per le prossime partite. Per un allenatore è difficile avere tanti infortuni, ci sono tanti giocatori forti ma crediamo molto nel valore della nostra squadra. Abbiamo iniziato in maniera complicata, dobbiamo essere concentrati come l'anno scorso, l'abbiamo già fatto l'anno scorso e dobbiamo continuare a lavorare sempre di più, non vedo l'ora di giocare la prossima partita"

La foto postata da Solet

Ti aspettavi di cambiare squadra? Questa estate ti ha lasciato l'amaro in bocca?

"Come dico sempre, sono sempre concentrato per l'Udinese e non ascolto i rumors che escono sempre. La cosa più importante è fare il mio lavoro, faccio parlare il campo per me. Ho sempre giocato così, quando sono in campo voglio divertirmi ma anche aiutare la squadra e dimostrare le mie qualità. Sono felice di avere questo gioco e queste qualità, non cambierò mai"