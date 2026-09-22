La Juventus è stata multata di 10mila euro dal Giudice Sportivo per quanto fatto dalla Curva bianconera durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alcuni tifosi si sono voltati, dando le spalle al campo, e intonato cori nei confronti di Scirea e Agnelli. Il Giudice Sportivo ha multato la Juventus di 10mila euro.

Ecco il commento di Giovanni Capuano sulla decisione del Giudice Sportivo. CONTINUA A LEGGERE