Il commento di Giovanni Capuano sulla decisione del Giudice Sportivo di multare la Juve per il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola

Matteo Pifferi
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La Juventus è stata multata di 10mila euro dal Giudice Sportivo per quanto fatto dalla Curva bianconera durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta.

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Alcuni tifosi si sono voltati, dando le spalle al campo, e intonato cori nei confronti di Scirea e Agnelli. Il Giudice Sportivo ha multato la Juventus di 10mila euro.

Ecco il commento di Giovanni Capuano sulla decisione del Giudice Sportivo. CONTINUA A LEGGERE

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