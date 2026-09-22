Il commento di Giovanni Capuano sulla decisione del Giudice Sportivo di multare la Juve per il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola
VIDEO FCIN1908 / Funerali Mazzola, ecco i dirigenti della Juventus Carnevali e Massara
La Juventus è stata multata di 10mila euro dal Giudice Sportivo per quanto fatto dalla Curva bianconera durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Alcuni tifosi si sono voltati, dando le spalle al campo, e intonato cori nei confronti di Scirea e Agnelli. Il Giudice Sportivo ha multato la Juventus di 10mila euro.
Ecco il commento di Giovanni Capuano sulla decisione del Giudice Sportivo. CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Bisseck: "Inter? Dissi: fatemici parlare e ci crederò! Monaco? Una sola parola. Real? I tacchetti"
Ultima ora
L’ex allenatore di Diouf: “Potente e scardina le difese ma ho la sensazione che…”
Ultima ora
Ex Inter, i media spagnoli bocciano pesantemente Dumfries: "Inesistente. Non può essere..."
Ultima ora
Roma-Inter, Chivu a Gasp: "Tanta roba, sei forte mister". Lui risponde: "Stai facendo..."
Ultima ora
Roma-Inter, DAZN svela cos'ha detto Massa a giocatori e allenatori a fine partita: "Avete fatto..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti