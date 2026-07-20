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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato l'ultima importante notizia di mercato che riguarda l'Inter, ovvero l'interesse dell'Al Hilal nei confronti di Alessandro Bastoni:

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Inzaghi vuole Bastoni in Arabia: sarebbe scelta giusta per il calciatore?

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"Credo sia difficile per un giovane andare a giocare in Arabia. E' vero che sono tanti soldi, ma è come uscire dal calcio che conta. Capirei andare via per il Barcellona, come si è detto settimane fa. Oggi non andrei in Arabia. Certo, le polemiche dell'ultima stagione sono state forti".

(Fonte: TMW Radio)