Le parole dell'ex calciatore: "Roma e Inter se la giocheranno con il Como terzo incomodo. Non penso che l’Inter sia così avanti"
VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così verso la ripresa del campionato della corsa scudetto: "Non credo che ci siano 10 punti di distacco dall’Inter per tutte.
La Roma ha colmato quasi totalmente il gap, perché c’è anche il modo di giocare oltre all’organico. Mancano almeno altre 5 partite per un giudizio più ampio, ma Roma e Inter se la giocheranno con il Como terzo incomodo. Non penso che l’Inter sia così avanti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Mercato, l'Inter non ha dubbi sul colpo del futuro: già avviati i contatti e report completi su...
Probabili formazioni
Sky - Inter, tentazione Stankovic dal 1' col Parma: le ultime! Altri due grossi dubbi di formazione
Ultima ora
Inter, Condò: "Stankovic non è giocatorino, abbia spazio! Sucic entrato in dinamica Frattesi cioè..."
Mercato Inter
In Croazia - Inter, no a Everton e Newcastle per Sucic. Lui non ci pensa proprio: ha un'idea chiara
Conferenze stampa
Chivu: "Fatemi chiarire su Calha! Spence ok, Stankovic dimostrerà. Boban? Non mi risulta che Sucic..."
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.