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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così verso la ripresa del campionato della corsa scudetto: "Non credo che ci siano 10 punti di distacco dall’Inter per tutte.

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La Roma ha colmato quasi totalmente il gap, perché c’è anche il modo di giocare oltre all’organico. Mancano almeno altre 5 partite per un giudizio più ampio, ma Roma e Inter se la giocheranno con il Como terzo incomodo. Non penso che l’Inter sia così avanti”.