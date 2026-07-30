Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Padovan ha parlato anche del mercato delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Getty Images

"La Juve ha fatto un grande colpo, che è Alajbegovic, perché è un ragazzo di 19 anni di grandissima qualità, che piaceva a Roma e Chelsea. Bravi ad aver anticipato la concorrenza. Kolo Muani è un attaccante, magari non quello che voleva Spalletti, ma la Juve ora deve risolvere il problema portiere e centrocampista".

Getty Images

"La Roma è in ritardo, ha bisogno di esterni. Andava bene Alajbegovic, più che alla Juve. Ha preso Castro sì, ma ha Malen lì davanti. Ha bisogno in mezzo al campo e sugli esterni. Il Napoli deve sfoltire, lo ha detto ADL, Lukaku è di troppo, non può fare la riserva di Hojlund. L'Inter è già avanti rispetto a tutte, manca il vice Dumfries ma ha preso Stones, anche se è molto delicato. Tutte devono rincorrere, la più vicina per rosa è il Napoli".

(Fonte: TMW Radio)