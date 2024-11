Le parole dell'ex calciatore: "E' un campionato mai come quest'anno competitivo, finalmente. Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "E' un campionato mai come quest'anno competitivo, finalmente. Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. La Juventus è un progetto che mi piace molto, hanno rischiato molto perché hanno cambiato moltissimo. Hanno un progetto interessante, hanno giocatori forti, uno su tutti Thuram che ha grandissimi margini di miglioramento".