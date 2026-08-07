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Intervistato da news.superscommesse.it, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sul mercato dei nerazzurri:

Getty Images

Massimo Paganin, cominciamo dall’Inter. Da difensore, il duttile John Stones (svincolato ex Manchester City) è il giusto rinforzo, di qualità ed esperienza, per la retroguardia dei nerazzurri?

L’Inter ha fatto un grande colpo di mercato. Stones ha 32 anni e l’esperienza necessaria per affrontare un campionato come il nostro. Possiede qualità ed equilibrio per fare bene, nonostante la difficoltà del nostro calcio, e l’intelligenza per supportare la mentalità vincente dello spogliatoio nerazzurro, dopo che si è vissuto una grande stagione. Si tratta di un grande calciatore e di un grande uomo, molto duttile, tanto che può agire anche da centrocampista.

(Fonte: news.superscommesse.it)