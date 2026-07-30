Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Macca
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Inter Ausilio
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"L'Inter invece deve fare qualcosa a destra perché ok adesso si è visto Diouf ma la perdita di Dumfries è stata pesante. Giustamente Ausilio e Marotta avevano trovato Palestra e non puoi essere competitivo con la Premier".

Inter

"Romero secondo me non lo faranno, quei soldi li investiranno su un laterale importante che non sarà Perisic e cercheranno di fare cassa da Frattesi visto che sono interessati a Jones del Liverpool, ma per me la priorità resta l'esterno".

Inter Marotta Ausilio

(Fonte: TMW Radio)

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