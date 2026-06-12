Di lui, ai microfoni di Skysport, ha parlato Pisacane suo allenatore a Cagliari nell'ultima stagione dove il ragazzo ha giocato in prestito. «Sicuramente nel calcio quando si parla di certi aspetti coinvolgono tutti i ruoli. Con le dovute proporzioni noi siamo Palestra: un gruppo che ha fatto un anno importante e ora deve consolidarsi e dobbiamo confermarci che è la cosa più difficile nel calcio. A lui è questo il messaggio che mando e che gli ho sempre dato. Che nel calcio non conta mai quello che si è fatto fino ad un minuto prima e sicuramente ha fatto delle prestazioni che hanno attirato l'interesse di grandi club. Si è quindi preso una grossa responsabilità alzando tantissimo le aspettative e se capisce che deve partire da zero sono convinto che farà altrettanto bene».