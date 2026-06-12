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fcinter1908 news interviste Pisacane: “Palestra? Visto solo il 60%. Ha skills migliorabili. Gli voglio dire che…”

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Pisacane: “Palestra? Visto solo il 60%. Ha skills migliorabili. Gli voglio dire che…”

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Le parole dell'allenatore del Cagliari che ha avuto nella sua squadra il giocatore proprio nell'anno in cui è riuscito a mettersi in forte evidenza
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter considera ancora Palestra un obiettivo importante, ma c'è una fase di standby con l'Atalanta che ha fatto una richiesta di oltre i 50 mln per il giocatore. Su di lui fari puntati anche dalla Premier League con il Manchester City che potrebbe dargli l'assalto.

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Di lui, ai microfoni di Skysport, ha parlato Pisacane suo allenatore a Cagliari nell'ultima stagione dove il ragazzo ha giocato in prestito. «Sicuramente nel calcio quando si parla di certi aspetti coinvolgono tutti i ruoli. Con le dovute proporzioni noi siamo Palestra: un gruppo che ha fatto un anno importante e ora deve consolidarsi e dobbiamo confermarci che è la cosa più difficile nel calcio. A lui è questo il messaggio che mando e che gli ho sempre dato. Che nel calcio non conta mai quello che si è fatto fino ad un minuto prima e sicuramente ha fatto delle prestazioni che hanno attirato l'interesse di grandi club. Si è quindi preso una grossa responsabilità alzando tantissimo le aspettative e se capisce che deve partire da zero sono convinto che farà altrettanto bene». 

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-Vero che si è visto solo il 60% di Palestra? 

Secondo me si. Ho avuto modo di allenarlo e di vederlo tutti i giorni. Marco ha delle skills importanti che non vanno migliorate, altre sì che vanno migliorate come tutti i calciatori. Un calciatore non smette mai di migliorare ed imparare. Lui ha ambizione, grandi potenzialità da un punto di vista fisico e deve mettere fuori ancora del potenziale. Non lo dico perché sono di parte ma è quello che ho visto. 

(Fonte: SS24)

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