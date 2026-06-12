L'Inter considera ancora Palestra un obiettivo importante, ma c'è una fase di standby con l'Atalanta che ha fatto una richiesta di oltre i 50 mln per il giocatore. Su di lui fari puntati anche dalla Premier League con il Manchester City che potrebbe dargli l'assalto.
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Pisacane: “Palestra? Visto solo il 60%. Ha skills migliorabili. Gli voglio dire che…”
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Di lui, ai microfoni di Skysport, ha parlato Pisacane suo allenatore a Cagliari nell'ultima stagione dove il ragazzo ha giocato in prestito. «Sicuramente nel calcio quando si parla di certi aspetti coinvolgono tutti i ruoli. Con le dovute proporzioni noi siamo Palestra: un gruppo che ha fatto un anno importante e ora deve consolidarsi e dobbiamo confermarci che è la cosa più difficile nel calcio. A lui è questo il messaggio che mando e che gli ho sempre dato. Che nel calcio non conta mai quello che si è fatto fino ad un minuto prima e sicuramente ha fatto delle prestazioni che hanno attirato l'interesse di grandi club. Si è quindi preso una grossa responsabilità alzando tantissimo le aspettative e se capisce che deve partire da zero sono convinto che farà altrettanto bene».
-Vero che si è visto solo il 60% di Palestra?
Secondo me si. Ho avuto modo di allenarlo e di vederlo tutti i giorni. Marco ha delle skills importanti che non vanno migliorate, altre sì che vanno migliorate come tutti i calciatori. Un calciatore non smette mai di migliorare ed imparare. Lui ha ambizione, grandi potenzialità da un punto di vista fisico e deve mettere fuori ancora del potenziale. Non lo dico perché sono di parte ma è quello che ho visto.
(Fonte: SS24)
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