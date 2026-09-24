Enzo Palladini, giornalista, è intervenuto come ospite a TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni
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Enzo Palladini, giornalista, è intervenuto come ospite a TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni anche su Chivu e sull'Inter dopo queste prime 5 giornate di campionato:
Quale allenatore riesce meglio oggi a valorizzare i giocatori?"Gasperini. Chivu ok ma quando parti dalla coppia Lautaro.Thuram sei facilitato. Gasperini ha visto in Malen qualcosa che altri non avevano visto. Mi viene in mente Signori, che alla Lazio si vide accogliere da Zeman con un 'Ciao bomber' e lo trasformò. E mi ricordo Marchesi-Bagni anche. Poi è chiaro che si fa con quello che si ha, perché non tutti i giocatori si prestano a certe metamorfosi".
Quale la sorpresa finora in Serie A?"Ho qualche dubbio sulla tenuta del Frosinone. Anche la Cremonese era partita bene...credo abbiano fatto una preparazione sulla velocità. Riparliamone tra due mesi. Il Cagliari è una realtà più solida, Pisacane insegna bene la fase difensiva. E quest'anno ha trovato giovani di qualità, soprattutto in mezzo al campo".
(Fonte: TMW Radio)
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