Dopo il ko per 3-0 in casa contro il Napoli, l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN:

"Degli arbitri non parlo. Gli errori fanno parte del gioco. Non li ho visti nemmeno e quindi non posso commentarli. Dico che secondo me abbiamo approcciato bene contro una grande squadra. Il Napoli ha meritato la vittoria ed è stato più cinico di noi perché ha sfruttato ogni minimo errore nostro e ci ha castigato. La partita è stata preparata bene. Nella parte centrale hanno avuto più il pallino del gioco. Noi siamo stato a non concedere occasioni al Napoli, una squadra con grandi individualità.Nel secondo tempo mi dispiace per il rigore e per il terzo gol. Ci hanno tagliato le gambe. Abbiamo avuto l'occasione per riaprirla. Queste sono partite che ci fanno crescere. Bisogna resettare gli errori fatti, resettare e pensare alla prossima gara".