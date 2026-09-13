Francesco Palmieri, ex calciatore e attualmente direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto in collegamento con DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro la Juventus, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Foto tratta da @SassuoloUS su X

Di seguito le sue dichiarazioni, con il focus su Sebastiano Esposito, attaccante neroverde cresciuto nel vivaio dell'Inter, che torna dal primo minuto.

"Siamo contenti per quello che è stato fatto, abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva per una stagione che sarà dura. Abbiamo scelto un allenatore giovane, costruendo una squadra che possa essere adeguata alle sue idee".

Fortunati

Su Sebastiano Esposito

"In primis dovrei dire che noi che lavoriamo nel Sassuolo siamo fortunati a lavorare in questa società"."Esposito? Sono convinto che abbia qualità incredibili, è arrivato a fine mercato ma speriamo che già stasera possa dimostrare tutto il suo talento".