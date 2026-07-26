Il portiere del Parma ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro a Pinzolo, dove il club ducale sta svolgendo una parte della preparazione estiva

Alessandro De Felice
Inter Calhanoglu Sucic Bonny

VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione

Il portiere del Parma, Edoardo Corvi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro a Pinzolo, dove il club ducale sta svolgendo una parte della preparazione estiva.

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Oltre alle prime impressioni di questo inizio stagione e agli obiettivi, l'estremo difensore ha rivelato il suo modello, l'ormai ex portiere dell'Inter Sommer.

"Il primo obiettivo rimane la salvezza, più tranquilla possibile, poi si pensa sempre a migliorare e a fare bene".

Obiettivi personali?

"Nella stagione scorsa ho vissuto momenti bellissimi, tante cose nuove molto belle. Continuerò a migliorare e a lavorare in questo campionato, come faccio sempre. Spero di vivere altrettanti momenti belli".

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Sommer
Getty Images

Il tuo idolo?

"Buffon, ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme, quest'anno abbiamo la maglia che indossava lui anni fa. Attualmente? Il mio modello è Sommer".

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