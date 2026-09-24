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Intervistato da TMW, l'avvocato Pasqualin ha parlato anche di Inter, partendo però da un ricordo di Sandro Mazzola. Ecco le sue parole:

Avvocato, un ricordo di Sandro Mazzola?

"Nei tanti anni insieme all'AIC non ha mai saltato una riunione. Sempre puntuale, sempre in prima fila quando si trattava di tutelare i diritti dei calciatori. Anche nei casi individuali meno famosi e fortunati. Si è sempre battuto per l'intera categoria".

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Serie A: è tempo di sosta, che campionato è stato fin qui?

Su chi punta per lo Scudetto?

"Vivace ed interessante. I capovolgimenti di fronte ci sono stati e rendono il torneo incerto. Difficile prevedere come andrà a finire, c'è interesse e tutte le partite sono sul filo"."Lotta incerta, ma viene spontaneo nominare l'Inter. Ma la Roma è una concorrente temibile".

(Fonte: TMW)