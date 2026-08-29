Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha fatto alcune considerazioni su Milan-Venezia di ieri sera, partita vinta dai rossoneri per 2-0
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Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha fatto alcune considerazioni su Milan-Venezia di ieri sera, partita vinta dai rossoneri per 2-0:
"Milan-Venezia? Cadono le braccia a vedere il solo Bartesaghi come italiano in campo negli undici iniziali. SI parla tanto di riforme, ma finché giocano solo stranieri non andremo da nessuna parte".
Che partita ha visto, avvocato?"Il Venezia ha tenuto testa al Milan. Il secondo gol è stato un po' casuale, al di là del rimpallo sul portiere. Per larghi tratti la squadra di Stroppa ha giocato alla pari rendendosi protagonista di un'ottima prova che fa intendere che questa squadra può salvarsi".
Leao andrà via."Leao sembra avviato in Turchia, andrà a giocare con Osimhen. Ma è pur sempre il campionato turco... Avrebbe potuto scegliere l'Aston Villa sul piano tecnico, avrebbe avuto maggiori soddisfazioni".
(Fonte: TMW)
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