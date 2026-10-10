Tre punti, una vittoria netta e diverse indicazioni positive per l’Inter, che archivia la sfida contro il Parma con una prestazione convincente. Al termine del match di San Siro, i protagonisti nerazzurri hanno commentato la gara ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Pavard: "non sapevo fosse la mia 50esima presenza è un grande orgoglio vestire questa maglia. Bisogna continuare cosi, abbiamo una grande gara martedi e sono contento da difensore di aver lasciato inviolata la porta. Si gioca tanto? Importante è partire bene contro il Bruges e ci saranno tante gare da giocare di in questo mese"