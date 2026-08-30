Le dichiarazioni di Pavard ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter, vinto dai nerazzurri 1-0 grazie al gol di Calhanoglu
VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."
L'Inter vince 1-0 a Cagliari grazie al gol di Hakan Calhanoglu. Ecco le parole di Benjamin Pavard ai microfoni di Dazn dopo la partita:
"Abbiamo creato tante occasioni, potevamo fare tantissimi gol, abbiamo vinto e fatto un clean sheet, adesso dobbiamo lavorare perché poi affronteremo il Napoli"
"Ritorno all'Inter? Sono molto contento di essere tornato e di poter giocare con campioni come Calhanoglu, dobbiamo lavorare per portare a casa più trofei possibili"
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