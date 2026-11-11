L'analisi dell'ex attaccante dopo le prime undici giornate di campionato
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
A quasi 38 anni, Leonardo Pavoletti ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. Al momento l'ex attaccante è impegnato nel corso da direttore sportivo e il laboratorio-palestra Prolab: "Al corso gli interventi di Paratici e Ausilio sono stati interessanti. Mentre di Prolab sono fiero: figure, metodi e innovazioni tecnologiche per sportivi, amatori e professionisti. Staccare non è facile. Ma ho altri obiettivi, con al fianco una famiglia speciale", racconta Pavoletti al Corriere dello Sport.
Ripartiamo dalla foto al campionato?
«L’Inter, ha perso il derby ma ha rosa, ambizioni e struttura per il titolo. Le sorprese negative sono Udinese, Sassuolo e Fiorentina. In meglio, il Frosinone».
Chi insidia i nerazzurri?«Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare».
Gasperini e Gattuso, qual è la sintesi?«Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno».
(Corriere dello Sport)
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