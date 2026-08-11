Come di consueto, Carlo Pellegatti ha commentato sul suo canale YouTube i temi caldi di casa Milan. A tenere banco è la decisione di comune accordo tra società e giocatori di concedere 4 giorni in più di vacanza a Maignan e Rabiot.

Una scelta non condivisa da Pellegatti:

"Sarebbe stato Amorim ad aver concesso i giorni in più a Rabiot e Maignan. Non mi interessa se è stato Cardinale, Amorim, non era da concedere nessun giorno. Anzi, se fosse stato Adriano Gallani avrebbe chiamato Rabiot e Maignan dicendo 'Amorim ha bisogno di voi, vi vuole conoscere, invece di fare un mese di vacanza, fate come anche i giocatori dell'Inter qualche giorno di vacanza in meno', così si muove una società".

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"Mi rassegno, scusate se torno sempre su questo argomento, ma il fatto di vedere il capitano e un altro giocatore fondamentale che potrebbe essere addirittura messo trequartista dietro la punta, quindi deve affinare ovviamente la sintonia con Gonçalo Ramos, non so perché Amorim abbia concesso 4 giorni in più. Se l'ha concesso il Milan, avrebbe sbagliato il Milan. Se l'ha concesso Cardinale avrebbe sbagliato Cardinale. Ma soprattutto hanno sbagliato i giocatori a chiedere 4 giorni in più perché non credo che Cardinale abbia detto "No, ma state 4 giorni in più".