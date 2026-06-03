"Nico Paz è uno di quei grandi giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile e oggi è uno dei calciatori per cui si stanno muovendo importanti club europei. Ha disputato una grande stagione con il Como, in Italia, e noi abbiamo, come sapete, la possibilità di riportarlo qui già quest’anno. Lo decideremo insieme all’allenatore e allo staff tecnico".