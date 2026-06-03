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Florentino Perez: “Ci sono big europee su Nico Paz. Decideremo il suo futuro con…”
Nel corso di un'ampia intervista concessa ad AS in vista delle elezioni presidenziali del Real Madrid, Florentino Perez ha parlato anche del futuro di Nico Paz.
Il club spagnolo può riscattare il talento per una cifra vicina ai 10 mln di euro ma il Como spera ancora di convincere il Real e lo stesso calciatore a restare un'altra stagione, giocando anche la carta della Champions League conquistata sul campo all'ultima giornata.
L'Inter, dal canto suo, sogna il colpaccio e l'operazione Dumfries, ormai ad un passo dall'essere ufficializzata, conferma come i rapporti tra i due club siano ottimi. Ecco le parole di Florentino Perez su Nico Paz:
"Nico Paz è uno di quei grandi giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile e oggi è uno dei calciatori per cui si stanno muovendo importanti club europei. Ha disputato una grande stagione con il Como, in Italia, e noi abbiamo, come sapete, la possibilità di riportarlo qui già quest’anno. Lo decideremo insieme all’allenatore e allo staff tecnico".
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