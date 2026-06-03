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Florentino Perez: “Ci sono big europee su Nico Paz. Decideremo il suo futuro con…”

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In una lunga intervista ad AS, Florentino Perez ha parlato del futuro di Nico Paz: "Importanti club europei si stanno muovendo"
Matteo Pifferi Redattore 

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Nel corso di un'ampia intervista concessa ad AS in vista delle elezioni presidenziali del Real Madrid, Florentino Perez ha parlato anche del futuro di Nico Paz.

Florentino Perez: “Ci sono big europee su Nico Paz. Decideremo il suo futuro con…”- immagine 2

Il club spagnolo può riscattare il talento per una cifra vicina ai 10 mln di euro ma il Como spera ancora di convincere il Real e lo stesso calciatore a restare un'altra stagione, giocando anche la carta della Champions League conquistata sul campo all'ultima giornata.

L'Inter, dal canto suo, sogna il colpaccio e l'operazione Dumfries, ormai ad un passo dall'essere ufficializzata, conferma come i rapporti tra i due club siano ottimi. Ecco le parole di Florentino Perez su Nico Paz:

Nico Paz
Getty Images

"Nico Paz è uno di quei grandi giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile e oggi è uno dei calciatori per cui si stanno muovendo importanti club europei. Ha disputato una grande stagione con il Como, in Italia, e noi abbiamo, come sapete, la possibilità di riportarlo qui già quest’anno. Lo decideremo insieme all’allenatore e allo staff tecnico".

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