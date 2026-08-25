Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni dopo la prima giornata di campionato e le vittorie di tutte le big
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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni dopo la prima giornata di campionato e le vittorie di tutte le big:
"Considerato che è ancora la prima giornata di campionato, il mercato è aperto e le rose non sono definite, ci possono essere anche delle sorprese. L'Inter però s'è confermato, il Napoli s'è dimostrato concreto e sono le due squadre che si contenderanno lo Scudetto".
Che Roma ha visto?"Impressionante. Con un Dybala incontenibile che se dovesse reggere così tutto il campionato potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni".
(Fonte: TMW)
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