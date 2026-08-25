Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni dopo la prima giornata di campionato e le vittorie di tutte le big

Marco Macca
Quinta punta, c'è il nome

VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni dopo la prima giornata di campionato e le vittorie di tutte le big:

Stones Chivu
Getty Images

"Considerato che è ancora la prima giornata di campionato, il mercato è aperto e le rose non sono definite, ci possono essere anche delle sorprese. L'Inter però s'è confermato, il Napoli s'è dimostrato concreto e sono le due squadre che si contenderanno lo Scudetto".

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27

Che Roma ha visto?

"Impressionante. Con un Dybala incontenibile che se dovesse reggere così tutto il campionato potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni".
perinetti mediaset

(Fonte: TMW)

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