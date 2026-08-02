Giorgio Perinetti ha toccato alcuni temi caldi, dal nuovo corso dell'Italia targato Mancini e Ranieri alla rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari
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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha toccato alcuni temi caldi, dal nuovo corso dell'Italia targato Mancini e Ranieri alla rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari:
L’Italia invece riparte da Mancini e Ranieri.“Ranieri e Mancini sono due personaggi straordinari. Sarebbe stata intrigante l’accoppiata Maldini-Leonardo, sembrava che avessero un piano interessante in ottica futura”.
A Cagliari è scoppiato il caso Esposito.“Diatribe che nascono e certamente sono eclatanti. Le dichiarazioni sono forti, vedremo le reazioni. A differenza di Zaniolo qui credo che si vada verso l’addio”.
(Fonte: TMW)
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