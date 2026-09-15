La Roma sarà la vera antagonista dell'Inter nella lotta scudetto. Lo afferma Francesco Piantanida a TMW Radio
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La Roma sarà la vera antagonista dell'Inter nella lotta scudetto. Lo afferma Francesco Piantanida che, intervenuto come ospite a TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Chi è la vera antagonista dell'Inter?
"La Roma. Considero anche il Como, ma principalmente dico i giallorossi. Hanno finalmente capito come allungare la rosa per mantenerla ad un livello più alto. Basti guardare Balerdi o il fatto che quando Malen non ci sarà Castro potrà segnare".
(Fonte: TMW Radio)
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