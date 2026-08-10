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Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha commentato il precampionato delle big di Serie A, Inter inclusa. Ecco le sue considerazioni:

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Precampionato, diverse big non stanno andando bene:

"Sì, è vero, ma questo è frutto della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi fare fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che puoi fare? Questo è il risultato (...)".

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" La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze".

(Fonte: TMW Radio)