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Intervistato da SportMediaset dopo la sua tripletta e il pari con l'Atalanta, Francesco Pio Esposito ha commentato così la serata di ieri: "Faccio fatica ad essere molto contento perché ce l'hanno ripresa e ci hanno portato via due punti: faccio fatica.

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Su Bastoni rigorino? Non lo so, non l'ho visto e non lo voglio commentare: dovevamo sicuramente fare meglio prima. Siamo andati più volte in doppio vantaggio, dovevamo tenercelo e vincere: non l'abbiamo fatto.

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A caldo faccio fatica a dire cos'è successo: sono tanti fattori, ci sono gli episodi, il non averla chiusa. Non lo so, ti dico la verità. Dopo una partita del genere non si parla mai a caldo, avremo tempo da domani di analizzarla".