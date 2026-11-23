L'analisi di Fcinter1908.it dopo il 4-4 in Atalanta-Inter nel posticipo giocato ieri sera a Bergamo
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Atalanta-Inter
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E' un pareggio, ma sa di sconfitta. Perché? Molto semplice: passando da Bergamo puoi anche tollerare un inciampo, ma il vero problema riguarda come questo risultato è maturato. Sarà oggetto di riflessione già da oggi ad Appiano Gentile, con il solito asterisco: il tempo per sistemare le cose, se non direttamente in campo, è ridotto al midollo. Mercoledì al Meazza arriverà lo Stoccarda in Champions League, prima del doppio impegno in tre giorni, tra sabato e martedì prossimo, contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia. Gli allenamenti non saranno tantissimi, ma Chivu dovrà farseli bastare.
Anche perché certi problemi, tornati a galla ieri sera contro l'Atalanta, sono già noti a tutti in casa nerazzurra. L'atteggiamento molto spesso non riesce a essere quello giusto dal primo all'ultimo minuto. Dopo aver sofferto a lungo di mancanza di adeguata concentrazione all'inizio delle partite, la squadra nerazzurra ieri alla New Balance Arena si è ingiustificatamente sentita appagata prima del tempo e per più volte nell'arco della stessa gara. Il primo campanello d'allarme è suonato sullo 0-2, quando con troppa facilità la squadra ha concesso all'Atalanta di tornare in partita con il gol evitabile segnato da Elmas. La stessa cosa è successa anche nella ripresa, quando - non si capisce il perché - i Campioni d'Italia hanno evidentemente pensato di aver già vinto una sfida che ha presentato poi il conto quasi sul gong.
Inter, due punti buttatiSono due punti buttati, lo ha detto lo stesso Chivu. E, con la lucidità di sempre, ha anche trovato la parola per sintetizzare il concetto appena spiegato: leggerezza. L'Inter inspiegabilmente non riesce sempre a percepire il pericolo davanti a sé. Fa ancora fatica, nonostante l'esperienza accumulata dallo zoccolo duro dello spogliatoio e non solo, a leggere situazioni come quelle capitate nella ripresa di ieri. La stessa fatica che legittimamente ora fanno i tifosi però a giustificare tale peccato grave di cui si continuano a macchiare i nerazzurri. Aver ammesso la colpa ovviamente non basta. Lo sa perfettamente il tecnico rumeno, desideroso di trovare la chiave giusta e se possibile definitiva.
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