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Atalanta-Inter

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E' un pareggio, ma sa di sconfitta. Perché? Molto semplice: passando da Bergamo puoi anche tollerare un inciampo, ma il vero problema riguarda come questo risultato è maturato. Sarà oggetto di riflessione già da oggi ad Appiano Gentile, con il solito asterisco: il tempo per sistemare le cose, se non direttamente in campo, è ridotto al midollo. Mercoledì al Meazza arriverà lo Stoccarda in Champions League, prima del doppio impegno in tre giorni, tra sabato e martedì prossimo, contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia. Gli allenamenti non saranno tantissimi, ma Chivu dovrà farseli bastare.

Anche perché certi problemi, tornati a galla ieri sera contro l'Atalanta, sono già noti a tutti in casa nerazzurra. L'atteggiamento molto spesso non riesce a essere quello giusto dal primo all'ultimo minuto. Dopo aver sofferto a lungo di mancanza di adeguata concentrazione all'inizio delle partite, la squadra nerazzurra ieri alla New Balance Arena si è ingiustificatamente sentita appagata prima del tempo e per più volte nell'arco della stessa gara. Il primo campanello d'allarme è suonato sullo 0-2, quando con troppa facilità la squadra ha concesso all'Atalanta di tornare in partita con il gol evitabile segnato da Elmas. La stessa cosa è successa anche nella ripresa, quando - non si capisce il perché - i Campioni d'Italia hanno evidentemente pensato di aver già vinto una sfida che ha presentato poi il conto quasi sul gong.

Inter, due punti buttati

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