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Al tavolo de La Domenica Sportiva si analizzano gli episodi da moviola di Atalanta-Inter di ieri sera: accesa la discussione sul cartellino giallo invece che rosso a Zappacosta sul rigore del temporaneo 4-2 per la squadra di Chivu per fallo di mano. Ecco lo scambio acceso tra l'ex arbitro Bergonzi e gli opinionisti del programma.

Bergonzi: "Zappacosta col gomito sinistro evita il gol. Il gomito sinistro è quello che evita il gol, è lì la situazione da punire: è correttissima la decisione dell'arbitro di assegnare il rigore. Ed è corretta l'ammonizione: il regolamento molto molto complicato dice che se un calciatore commette un fallo di mano in modo non voluto deve essere ammonito. Qui c'è sì il fallo di mano non voluto ma evita il gol: giusto il giallo".

Rimedio: "Tu sei sicuro che il tocco col gomito sinistro non sia volontario? Io ho qualche dubbio".

Bergonzi: "Non posso avere la certezza ma rivedendolo io ti dico che avrei fatto come Maresca e non l'avrei espulso".

Rimedio: "Guarda, lui cade, vede la palla e gli dà una bottarella".

Bergonzi: "Per me è corretto il giallo".

Rimedio: "La regola dice che è rosso quando viene deliberatamente evitata la regola con la mano: lui guarda la palla e allontana col gomito".

Adani: "Per me è volontario".

Panatta: "Ma sì, fa così col gomito: quand'è per terra vede la palla che sta per entrare e dà il colpettino".

Graziani: "L'idea è quella: ha guardato anche il pallone e ha tentato di tirarlo fuori. Si è preso paura".